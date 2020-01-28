Судоходство на реке Дунай в северной Болгарии сегодня было заблокировано после того, как украинское судно село на мель из-за низкого уровня воды.

Об этом сообщает Reuters.

— Прилагались усилия для вывоза украинского корабля, поскольку 15 других судов содержались из-за инцидента возле города Белене. Нет информации о том, какие грузы перевозили эти суда, - говорится в сообщении.

Власти Болгарии заявили, что капитан украинского судна будет оштрафован за то, что он не соблюдал ограничения по глубине.

Дунай является важным транспортным маршрутом для нефтепродуктов, а также для экспорта зерна в восточноевропейские страны.

Отмечается, что не вполне понятно, когда Дунай будет восстановлен для судоходства.

Напомним, что Киевский апелляционный суд вчера, 27 января, не смог рассмотреть жалобу николаевского бизнесмена Василия Капацыны на решение Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса Николаевского судостроительного завода «Океан», поскольку суд не успел ознакомиться с материалами дела.