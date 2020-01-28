Народный депутат VIII созыва проникла на охраняемую территорию Государственного бюро расследований через забор с колючей проволокой.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении сказано, что бывшая депутат зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон.

Экс-нардепа вывели из зала проведения брифинга, несмотря на то, что она сопротивлялась стражам порядка.

Как следует из видео 5 канала, речь идет об экс-представительнице «Народного фронта» Татьяне Чорновол.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

— По факту возможного нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителю власти, который прекращал хулиганские действия указанного лица, - отметили в ГБР.

Ранее сообщалось о том, что новоназначенный заместитель председателя Государственного бюро расследований Александр Бабиков говорит, что никогда не был адвокатом беглого президента Виктора Януковича и никак не может вмешиваться в расследование дел Майдана.