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Народный депутат VIII созыва проникла на охраняемую территорию Государственного бюро расследований через забор с колючей проволокой.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
В сообщении сказано, что бывшая депутат зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон.
Экс-нардепа вывели из зала проведения брифинга, несмотря на то, что она сопротивлялась стражам порядка.
Как следует из видео 5 канала, речь идет об экс-представительнице «Народного фронта» Татьяне Чорновол.
Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.
— По факту возможного нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителю власти, который прекращал хулиганские действия указанного лица, - отметили в ГБР.
Ранее сообщалось о том, что новоназначенный заместитель председателя Государственного бюро расследований Александр Бабиков говорит, что никогда не был адвокатом беглого президента Виктора Януковича и никак не может вмешиваться в расследование дел Майдана.
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Народный депутат VIII созыва проникла на охраняемую территорию Государственного бюро расследований через забор с колючей проволокой.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
В сообщении сказано, что бывшая депутат зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон.
Экс-нардепа вывели из зала проведения брифинга, несмотря на то, что она сопротивлялась стражам порядка.
Как следует из видео 5 канала, речь идет об экс-представительнице «Народного фронта» Татьяне Чорновол.
Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.
— По факту возможного нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителю власти, который прекращал хулиганские действия указанного лица, - отметили в ГБР.
Ранее сообщалось о том, что новоназначенный заместитель председателя Государственного бюро расследований Александр Бабиков говорит, что никогда не был адвокатом беглого президента Виктора Януковича и никак не может вмешиваться в расследование дел Майдана.