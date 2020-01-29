В Китае число жертв пневмонии, вызываемой новым коронавирусом 2019 nCoV, достигло 131 человека.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные органов здравоохранения Китая.

Как уточняется, все случаи смерти от новой коронавирусной инфекции зарегистрированы в материковом Китае: 125 в провинции Хубэй, где началась вспышка, и шесть — в других провинциях.

Согласно сообщениям местных властей, большинство умерших пациентов старше 60 лет и имели ранее существовавшие заболевания.

— Число подтвержденных случаев заражения быстро распространяющейся коронавирусной инфекцией в материковом Китае достигло 5496, — говорится в сообщении.

По данным медиков, 840 новых случаев инфицирования были подтверждены в провинции Хубэй. Всего в этой провинции госпитализировано около 3300 человек, и более 20 тысяч — находятся под наблюдением на предмет заражения.

По данным китайских медицинских экспертов, коронавирус может передаваться между людьми через тесный контакт.

Ранее сообщалось, что исследовательская группа ученых из Гонконга заявила об изготовлении вакцины против коронавируса 2019-nCoV, но на ее испытания потребуется длительное время.