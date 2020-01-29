|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:21
|Заход солнца:
|16:49
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:38
|Заход солнца:
|16:44
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.4 грн
|24.8 грн
|EUR
|26.8 грн
|27.25 грн
В более десятка стран Западного полушария был зафиксирован сбой в работе социальной сети Facebook вечером вторника, 28 января.
Об этом сообщает ресурс мониторинга работы интернета Downdetector.
Неполадки в работе популярной социальной сети больше всего затронули США, Мексику, Колумбю, Бразилию, а также европейские страны - Великобританию, Испанию, Францию и другие.
Украинские пользователи о проблемах с доступом на сайт не сообщали.
По данным Downdetector, около 39% пользователей соцсети сообщили о проблемах во время просмотра новостной ленты, еще 35% владельцев аккаунтов пожаловались на полное отключение социальной сети. Еще 25% не смогли войти в свои аккаунты.
Ранее сбой в работе соцсети произошел 25 января. Тогда около 64% пользователей из США, Германии, Польши, Великобритании, Нидерландов, Италии, Болгарии, Украине и других стран пожаловались на проблемы в работе.
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
В более десятка стран Западного полушария был зафиксирован сбой в работе социальной сети Facebook вечером вторника, 28 января.
Об этом сообщает ресурс мониторинга работы интернета Downdetector.
Неполадки в работе популярной социальной сети больше всего затронули США, Мексику, Колумбю, Бразилию, а также европейские страны - Великобританию, Испанию, Францию и другие.
Украинские пользователи о проблемах с доступом на сайт не сообщали.
По данным Downdetector, около 39% пользователей соцсети сообщили о проблемах во время просмотра новостной ленты, еще 35% владельцев аккаунтов пожаловались на полное отключение социальной сети. Еще 25% не смогли войти в свои аккаунты.
Ранее сбой в работе соцсети произошел 25 января. Тогда около 64% пользователей из США, Германии, Польши, Великобритании, Нидерландов, Италии, Болгарии, Украине и других стран пожаловались на проблемы в работе.