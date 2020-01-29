Следователи по делу убийства журналиста Павла Шеремета будут просить Офис генерального прокурора продлить сроки досудебного следствия еще на четыре месяца — до июня 2020 года.

Как сообщает Hromadske со ссылкой на прокурора по делу Сергея Зузака, соответствующий документ для ознакомления вручили трем подозреваемым и их защитникам.

По его словам, сторона защиты может подать возражения.

— Они могут подать возражения в течение 5 дней, которые вместе с ходатайством представляются первому заместителю генерального прокурора. Он рассматривает ходатайство и возражения и принимает решение, продлевать срок следствия или нет. У него на это есть три дня, но не позднее окончания срока следствия, — отметил Сергей Зузак.

По его словам, необходимость продолжения досудебного расследования (которое заканчивается 12 февраля) обусловлена тем, что решение о направлении обвинительного акта в суд или о закрытии производства принимать рано.

— Для установления истины по делу еще нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе — эксперименты, допросы и т. д., — сказал Сергей Зузак.

В то же время, в комментарии hromadske адвокат подозреваемого Юлии Кузьменко Владислав Добош отметил, что уже подал возражение на ходатайство следователя.

— Продолжение до 6 месяцев незаконно, противоречит УПК. Следователям необоснованна необходимость такого продления. То, что они отмечают, можно было уже за 3,5 года сделать без необходимости продолжения сейчас срока досудебного расследования. Тем более, что они тянут нарочно с проведением следственных действий, — сказал Владислав Добош.

Напомним, в начале января в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской проводили следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко.