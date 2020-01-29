Водитель Lexus Виктор Лобанов, подозреваемый в совершении ДТП, в котором погибли два человека, признал, что был за рулем в момент аварии 7 декабря. Он также заявил, что осознает свою вину.

Об этом Виктор Лобанов заявил вчера, 28 января, в зале Центрального районного суда города Николаева во время рассмотрения ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения, пишет «Новости-Н».

— Я понимаю, что произошло. Я осознаю, что теперь горе в семье. Я понимаю, что мне тоже придется с этим жить. Все говорят, что был не я за рулем. Но я признаю, что я был за рулем. Я признаю свою вину. Каюсь. Хотел бы попросить прощения у семей пострадавших, - сказал водитель Виктор Лобанов, расплакавшись в ходе своего покаяния.

Как пишет издание, подозреваемый также рассказал в суде о том, что перед поездкой в суд, в СИЗО ему измеряли сахар — показатели были завышены и ему сделали «подколку».

Напомним, что ночью, 7 декабря, в результате аварии в Николаеве погиб таксист Daewoo Lanos и его пассажир, 21-летний водитель Lexus и двое его пассажиров пострадали. Следователи задержали водителя Lexus и объявили ему о подозрении в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека. После ДТП таксисты перекрыли Варваровский мост в Николаеве, с целью привлечь к ответственности 21-летнего водителя Lexus.

9 декабря Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога для Виктора Лобанова, который подозревается в совершении 7 декабря ДТП, в результате которого погибли два человека и еще двое травмировались.