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Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
— 28 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения, - говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Лебединское, Березовое, Васильевка, Новолуганское, Орехово, Новотошковское, Троицкое.
— С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет, - подытожили в штабе ООС.
Напомним, украинские разведчики захватили на Донбассе боевика так называемой «ДНР» из диверсионно-разведывательной группы.
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Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
— 28 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения, - говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Лебединское, Березовое, Васильевка, Новолуганское, Орехово, Новотошковское, Троицкое.
— С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет, - подытожили в штабе ООС.
Напомним, украинские разведчики захватили на Донбассе боевика так называемой «ДНР» из диверсионно-разведывательной группы.