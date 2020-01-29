Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

— 28 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения, - говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Лебединское, Березовое, Васильевка, Новолуганское, Орехово, Новотошковское, Троицкое.

— С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет, - подытожили в штабе ООС.

Напомним, украинские разведчики захватили на Донбассе боевика так называемой «ДНР» из диверсионно-разведывательной группы.