В Чехии мощный ураган обесточил минимум 15 тысяч домов, шквальный ветер повалил деревья и электроопоры.

Об этом сообщает чешское издание Novinky.

Как отмечается, в многих местах деревья падали на провода линий электропередач, произошло 14 аварий на высоковольтных линиях.

Самая серьезная ситуация сложилась в Кладно, Беруне и на западе Праги. Коснулась непогода Карлово-Варского края. Метеорологи определили непогоду как "ураган в форме так называемой шквальной линии с сильным порывистым ветром и электрической активностью".

Кроме того, на Испанию обрушился сильный шторм "Глория". Власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности к чрезвычайной ситуации. На восточном побережье страны порывы ветра достигали 130 километров в час. На море поднялись волны до 7 метров высотой. Особенно сильно ураган бушует в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.

Напомним, неподалеку Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, которое может вызвать угрозу цунами для всего Карибского бассейна.