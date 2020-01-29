Во Львове в суд направили обвинение в отношении руководителя благотворительной организации, который, предположительно, не уплатил налоги, ввозя в Украину новую одежду.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

— В суд направлено обвинительный акт в отношении директора одной из благотворительных организаций, который, по версии следствия, ввез из-за границы товар (новую одежду и обувь) под видом гуманитарной помощи, – говорится в сообщении.

Следствие установило, что общая стоимость ввезенного итальянского товара составляет более 350 тысяч евро (около 10 миллионов гривен). В случае, если подозреваемый действительно уклонился от уплаты пошлины, бюджет Украины потерял около 4,2 миллиона гривен.

Сейчас объявлено о подозрении по части 2 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах) УКУ.

Если следствие установит вину подозреваемого, ему грозит штраф от 5 тысяч до 7 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Напомним, контрабандисты под видом недорогой якобы турецкой обуви и одежды пытались ввезти в Украину элитные бренды Brioni, Loro Piana, Burberry, Kiton, Philipp Plein.