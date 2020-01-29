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В Корабельном районе Николаева на улице О. Ольжича вчера 28 января вечером загорелся Lexus.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило в 19:43 на место происшествия указанному адресу прибыл дежурный караул 5 государственной пожарно спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию стало известно, что загорелась передняя часть машины, площадь горения составила 1,5 кв м. Спасатели локализовали пожар в 19:53, а в 20:20 -
ликвидировали, спасателям удалось не допустить уничтожения транспортного средства.
К тушению привлекалось 7 человек, 2 единицы техники ГСЧС. Причина пожара устанавливается. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в Николаеве ночью 27 января загорелся припаркованный автомобиль Honda Civic.
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В Корабельном районе Николаева на улице О. Ольжича вчера 28 января вечером загорелся Lexus.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило в 19:43 на место происшествия указанному адресу прибыл дежурный караул 5 государственной пожарно спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию стало известно, что загорелась передняя часть машины, площадь горения составила 1,5 кв м. Спасатели локализовали пожар в 19:53, а в 20:20 -
ликвидировали, спасателям удалось не допустить уничтожения транспортного средства.
К тушению привлекалось 7 человек, 2 единицы техники ГСЧС. Причина пожара устанавливается. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в Николаеве ночью 27 января загорелся припаркованный автомобиль Honda Civic.