В Одесской области налоговая милиция ликвидировала подпольный цех по изготовлению алкогольных напитков.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Одесской области.

По данным ведомства, цех организовали дома у депутата поселкового совета одной из ОТГ. В ходе досудебного расследования была установлена группа лиц, которая без получения разрешительных документов (лицензий) на хранение и реализацию алкогольных напитков, не имея права на осуществление такой деятельности, организовала изготовление алкогольных напитков, открыв подпольный цех по месту жительства депутата поселкового совета с целью дальнейшего сбыта и получения незаконной прибыли.