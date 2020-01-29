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В Одесской области налоговая милиция ликвидировала подпольный цех по изготовлению алкогольных напитков.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Одесской области.
По данным ведомства, цех организовали дома у депутата поселкового совета одной из ОТГ. В ходе досудебного расследования была установлена группа лиц, которая без получения разрешительных документов (лицензий) на хранение и реализацию алкогольных напитков, не имея права на осуществление такой деятельности, организовала изготовление алкогольных напитков, открыв подпольный цех по месту жительства депутата поселкового совета с целью дальнейшего сбыта и получения незаконной прибыли.
Напитки, которые изготовлены в подпольном цехе не соответствуют нормам и стандартам, установленным в Украине.
— Обвинительный акт в отношении избранника уже направлен в суд. Ему инкриминируют незаконное изготовление спиртного, хранение его с целью сбыта, а также сбыт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, - сказано в сообщении.
Напомним, в ночь с 24 на 25 января в рамках спецоперации «Акциз - 2020» и «Щит» правоохранители остановили незаконную транспортировку спирта в Николаевской области.
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В Одесской области налоговая милиция ликвидировала подпольный цех по изготовлению алкогольных напитков.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Одесской области.
По данным ведомства, цех организовали дома у депутата поселкового совета одной из ОТГ. В ходе досудебного расследования была установлена группа лиц, которая без получения разрешительных документов (лицензий) на хранение и реализацию алкогольных напитков, не имея права на осуществление такой деятельности, организовала изготовление алкогольных напитков, открыв подпольный цех по месту жительства депутата поселкового совета с целью дальнейшего сбыта и получения незаконной прибыли.
Напитки, которые изготовлены в подпольном цехе не соответствуют нормам и стандартам, установленным в Украине.
— Обвинительный акт в отношении избранника уже направлен в суд. Ему инкриминируют незаконное изготовление спиртного, хранение его с целью сбыта, а также сбыт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, - сказано в сообщении.
Напомним, в ночь с 24 на 25 января в рамках спецоперации «Акциз - 2020» и «Щит» правоохранители остановили незаконную транспортировку спирта в Николаевской области.