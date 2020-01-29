Вчера, 28 декабря, группа пиротехников аварийно-спасательного отряда специального назначения в Николаевской области нашла и уничтожила 5 взрывоопасных боеприпасов.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Накануне. гражданин 1975 года рождения во время поиска металлолома в лесополосе за пределами Снигиревки обнаружил 3 опасные находки. О них он сообщил в Службу спасения.

На месте пиротехники установили, что это были артиллерийские снаряды калибром 100 миллиметров, во время дополнительного обследования было найдено 2 артснаряда (76 и 100 миллиметров).

Боеприпасы были изъяты и уничтожены путем контролируемого подрыва.

Напомним, что в ноябрк группа пиротехников и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда ГСЧС в Николаевской области уничтожила 60 единиц боеприпасов времен прошлых войн.