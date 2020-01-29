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В Южноукраинске Николаевской области владелец квартиры самостоятельно потушил пожар, который возник из-за короткого замыкания стиральной машины.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.
Сообщается, что пожар в ванной комнате квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома произошел 28 января, на проспекте Соборности в Южноукраинске. О случившимся пожарным сообщили соседи, которые почувствовали запах дыма из помещения.
Выяснилось, что хозяин квартиры включил стиральную машину и уснул. Вскоре произошло короткое замыкание электросети и в доме возник пожар. По прибытию спасатели 25 государственной пожарно-спасательной части с помощью штурмовой лестницы, через окно, попали в дом. Стало известно, что мужчина проснулся, выключил электроэнергию и самостоятельно потушил возгорание на площади 3 м.
Напомним, что 26 января, в пожаре жилого дома в Первомайске Николаевской области из-за неосторожности при курении погиб мужчина.
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В Южноукраинске Николаевской области владелец квартиры самостоятельно потушил пожар, который возник из-за короткого замыкания стиральной машины.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.
Сообщается, что пожар в ванной комнате квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома произошел 28 января, на проспекте Соборности в Южноукраинске. О случившимся пожарным сообщили соседи, которые почувствовали запах дыма из помещения.
Выяснилось, что хозяин квартиры включил стиральную машину и уснул. Вскоре произошло короткое замыкание электросети и в доме возник пожар. По прибытию спасатели 25 государственной пожарно-спасательной части с помощью штурмовой лестницы, через окно, попали в дом. Стало известно, что мужчина проснулся, выключил электроэнергию и самостоятельно потушил возгорание на площади 3 м.
Напомним, что 26 января, в пожаре жилого дома в Первомайске Николаевской области из-за неосторожности при курении погиб мужчина.