В Южноукраинске Николаевской области владелец квартиры самостоятельно потушил пожар, который возник из-за короткого замыкания стиральной машины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.

Сообщается, что пожар в ванной комнате квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома произошел 28 января, на проспекте Соборности в Южноукраинске. О случившимся пожарным сообщили соседи, которые почувствовали запах дыма из помещения.

Выяснилось, что хозяин квартиры включил стиральную машину и уснул. Вскоре произошло короткое замыкание электросети и в доме возник пожар. По прибытию спасатели 25 государственной пожарно-спасательной части с помощью штурмовой лестницы, через окно, попали в дом. Стало известно, что мужчина проснулся, выключил электроэнергию и самостоятельно потушил возгорание на площади 3 м.

Напомним, что 26 января, в пожаре жилого дома в Первомайске Николаевской области из-за неосторожности при курении погиб мужчина.