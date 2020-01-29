Во вторник, 28 января, в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области разоблачили преступную группировку, которая занималась распространением наркотиков, оружия и взрывчатки.

Об этом сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области.

— Сотрудниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области на территории Николаева и области пресечена противоправная деятельность местных жителей, которые наладили незаконный сбыт широкому кругу лиц средств поражения, а также наркотических веществ, – сообщили в СБУ.

В ходе расследования уголовного производства по указанным фактам спецслужбой задокументирован системный сбыт фигурантами дела короткоствольного огнестрельного оружия, взрывчатых и наркотических веществ. Кроме того, фигуранты занимались переработкой огнестрельного оружия и изготовлением взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

— По результатам санкционированных обысков у преступников по местам их проживания и в специально оборудованном, законспирированном укромном месте обнаружено и изъято семь единиц короткоствольного огнестрельного оружия различного калибра, устройство кустарного производства для отстрела патронов калибра 5,6 мм. кольцевого воспламенения, около 200 патронов различного калибра, инструменты и приборы для кустарной переработки огнестрельного оружия, самодельное взрывное устройство, шесть тротиловых шашек общим весом 1,6 килограмм, восемь средств инициирования взрыва - электродетонаторов и огнепроводного зажигательных трубок инициирования взрыва, три ручных гранаты Ф-1 с унифицированным запалом ручной гранаты. Кроме того, у указанных лиц в ходе проведения обысков обнаружили и изъяли высушенное и расфасованное в целях сбыта наркотическое вещество, которое в соответствии с экспресс-анализом является каннабисом, общим весом около 200 граммов, – говорится в сообщении.

Основной фигурант уголовного производства задержан в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины, относительно других принимается процессуальное решение. Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, назначаются экспертизы, по результатам которых будет дана правовая квалификация, определены роли и участие каждого в совершении указанных преступлений.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области правоохранители совместно с инспекторами ГФС проверили более 120 заправок и изъяли из оборота 140 тонн горючего и прекратили незаконную деятельность 19 АЗС.