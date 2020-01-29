В Корабельном районе Николаева нетрезвый мужчина вошел в отделение банка по проспекту Богоявленскому и, зайдя в кабинет одного из работников, ударил его по лицу и попытался вырвать из рук мобильный телефон.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Работник финучреждения оттолкнул нападающего, вышел из помещения и, закрыв его, удерживал до приезда полицейских.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили пострадавшего, свидетелей происшествия и для выяснения всех обстоятельств доставили мужчину в участок.

42-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Его действия квалифицируются как покушение на грабеж (часть 3 статьи 15 и часть 2 статьи 186 УК Украины), за что, согласно санкции статьи, ему грозит до шести лет заключения.

В ближайшее время подозреваемому будет избираться мера пресечения.

Напомним, что во вторник, 28 января, в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области разоблачили преступную группировку, которая занималась распространением наркотиков, оружия и взрывчатки.