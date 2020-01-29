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В Николаевской области полицейские во время обыска у 23-летнего жителя одного из сел дома нашли больше сотни гранат, патроны и ружьё.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Правоохранители Казанковского отделения Новобугского отдела полиции получили информацию о том, что 23-летний житель одного из сел района хранит дома боеприпасы.
Получив разрешение суда, они провели обыск дома, во время которого обнаружили и изъяли 120 штук боевых патронов калибра 5,45 мм, 5 гранат ВОГ и охотничье ружье марки ИЖ-54.
Изъятое было направлено на исследование, пока следствием устанавливается, каким образом оружие и боеприпасы попали к мужчине.
Следственным отделением начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности.
Напомним, что во вторник, 28 января, в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области разоблачили преступную группировку, которая занималась распространением наркотиков, оружия и взрывчатки.
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В Николаевской области полицейские во время обыска у 23-летнего жителя одного из сел дома нашли больше сотни гранат, патроны и ружьё.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Правоохранители Казанковского отделения Новобугского отдела полиции получили информацию о том, что 23-летний житель одного из сел района хранит дома боеприпасы.
Получив разрешение суда, они провели обыск дома, во время которого обнаружили и изъяли 120 штук боевых патронов калибра 5,45 мм, 5 гранат ВОГ и охотничье ружье марки ИЖ-54.
Изъятое было направлено на исследование, пока следствием устанавливается, каким образом оружие и боеприпасы попали к мужчине.
Следственным отделением начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности.
Напомним, что во вторник, 28 января, в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области разоблачили преступную группировку, которая занималась распространением наркотиков, оружия и взрывчатки.