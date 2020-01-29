В Николаевской области следователи полиции завершили досудебное расследование в отношении чиновницы Государственной службы Украины по вопросам труда, которая получила 30 тысяч взятки от предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В октябре 2019 чиновница получила неправомерную выгоду в размере 30 000 гривен от местного предпринимателя за непринятие мер после несоблюдения им требований законодательства о труде.

Её действия квалифицированы по части 1 статьи 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Обвинительный акт был направлен для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что 31 декабря суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток для чиновницы Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, которую накануне поймали на получении взятки в размере 20 тысяч гривен.