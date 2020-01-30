У побережья Шарджи в ОАЭ на борту нефтяного танкера вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что танкер находится в примерно 35 км от побережья.

В Федеральном управлении транспорта ОАЭ заявили, что работают над ликвидацией пожара на судне.

Как сообщает портал FleetMon, что пожар произошел на танкере VLCC ZOYA 1, эксплуатируемом компанией из ОАЭ.

Танкер стоит на якоре у берегов ОАЭ как минимум с 2018 года из-за финансовых и юридических проблем, включая невыплату заработной платы экипажу.

По всей вероятности, на борту судна никого из членов экипажа нет. Пожар мог вспыхнуть из-за воспламенения газа в одном из резервуаров.

Ранее сообщалось, на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз.