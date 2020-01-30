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У побережья Шарджи в ОАЭ на борту нефтяного танкера вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что танкер находится в примерно 35 км от побережья.
В Федеральном управлении транспорта ОАЭ заявили, что работают над ликвидацией пожара на судне.
Как сообщает портал FleetMon, что пожар произошел на танкере VLCC ZOYA 1, эксплуатируемом компанией из ОАЭ.
#Update: An oil tanker is on fire off the coast of #Sharjah, United Arab Emirates (#UAE).#MiddleEast #MENA #Iranpic.twitter.com/jLLivhTYZH— ISCResearch (@ISCResearch) January 29, 2020
Танкер стоит на якоре у берегов ОАЭ как минимум с 2018 года из-за финансовых и юридических проблем, включая невыплату заработной платы экипажу.
По всей вероятности, на борту судна никого из членов экипажа нет. Пожар мог вспыхнуть из-за воспламенения газа в одном из резервуаров.
Ранее сообщалось, на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз.
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У побережья Шарджи в ОАЭ на борту нефтяного танкера вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что танкер находится в примерно 35 км от побережья.
В Федеральном управлении транспорта ОАЭ заявили, что работают над ликвидацией пожара на судне.
Как сообщает портал FleetMon, что пожар произошел на танкере VLCC ZOYA 1, эксплуатируемом компанией из ОАЭ.
#Update: An oil tanker is on fire off the coast of #Sharjah, United Arab Emirates (#UAE).#MiddleEast #MENA #Iranpic.twitter.com/jLLivhTYZH— ISCResearch (@ISCResearch) January 29, 2020
Танкер стоит на якоре у берегов ОАЭ как минимум с 2018 года из-за финансовых и юридических проблем, включая невыплату заработной платы экипажу.
По всей вероятности, на борту судна никого из членов экипажа нет. Пожар мог вспыхнуть из-за воспламенения газа в одном из резервуаров.
Ранее сообщалось, на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз.