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В Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек, выявлен 7771 случай заражения, в том числе первый − в Тибете.
Об этом 30 января сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения КНР.
Таким образом коронавирус охватил все регионы Китая, так как в Тибете ранее не фиксировали случаев заболевания пневмонией.
Днем ранее официально сообщалось о 132 умерших и 5 974 заболевших.
За сутки были установлены 1737 новых случаев заражения коронавирусом и 38 летальных исходов, из которых 37 − в центральной китайской провинции Хубэй, где впервые была установлена вспышка заболевания.
Общее число случаев заражения в мире достигло почти восьми тысяч.
На материковом Китае зафиксирован 7771 случай заражения, в Гонконге – десять, в Макао – семь, на Тайване – восемь.
В других азиатских странах коронавирусом инфицирован 71 человек, в Европе – восемь, в Северной Америке – восемь, в Австралии – пять, в других регионах мира – пять.
Напомним, чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения сегодня, 30 января, соберется вновь для обсуждения проблемы зафиксированного в Китае коронавируса 2019-nCoV.
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В Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек, выявлен 7771 случай заражения, в том числе первый − в Тибете.
Об этом 30 января сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения КНР.
Таким образом коронавирус охватил все регионы Китая, так как в Тибете ранее не фиксировали случаев заболевания пневмонией.
Днем ранее официально сообщалось о 132 умерших и 5 974 заболевших.
За сутки были установлены 1737 новых случаев заражения коронавирусом и 38 летальных исходов, из которых 37 − в центральной китайской провинции Хубэй, где впервые была установлена вспышка заболевания.
Общее число случаев заражения в мире достигло почти восьми тысяч.
На материковом Китае зафиксирован 7771 случай заражения, в Гонконге – десять, в Макао – семь, на Тайване – восемь.
В других азиатских странах коронавирусом инфицирован 71 человек, в Европе – восемь, в Северной Америке – восемь, в Австралии – пять, в других регионах мира – пять.
Напомним, чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения сегодня, 30 января, соберется вновь для обсуждения проблемы зафиксированного в Китае коронавируса 2019-nCoV.