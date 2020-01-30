В Николаеве вчера 29 января около 19:00 у дома 1/1 по проспекту Мира 30-летний мужчина на BMW столкнулся с электроопорой.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В результате ДТП водитель и пассажир, находившийся на переднем сиденье автомобиля, с телесными повреждениями госпитализированы в больницу, двое других пассажиров от госпитализации отказались.

— Событие квалифицированно, предварительно, по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение». Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии. Следствие продолжается, - сказано в сообщении.

Напомним, вечером, 28 января, в Николаеве пьяная девушка, находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne, на большой скорости сбила пешехода и скрылась с места аварии. Патрульные по горячим следам нашли девушку и ее автомобиль.