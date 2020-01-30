За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

— 29 января вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил четыре обстрелы по украинским позициям вблизи н.п. Пески, Лебединский и дважды рядом с Марьинкой, применив гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, а именно неподалеку Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины, три раза рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 4 мины и с 82-мм миномета - 14 мин, вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

— С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет, - добавили в штабе.

Напомним, незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.