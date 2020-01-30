В Украине в 8 обласятх из-за осложнения погодных условий обесточены 397 населенных пунктов: больше всего в Полтавской и Черниговской обласятх.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

— В ночь на 30 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях, а именно: Полтавская - 201, Черниговская - 88, Сумская - 72, Кировоградская - 10, Донецкая - 10 Черкасская - 8, Днепропетровская - 6 и Запорожская - 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Южноукраинске Николаевской области владелец квартиры самостоятельно потушил пожар, который возник из-за короткого замыкания стиральной машины.