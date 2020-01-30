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В Житомирской области правоохранители разоблачили хищения государственных лесных ресурсов.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Руководители одного из лесных хозяйств в Житомирской области наладили механизм продажи оптовых партий хвойных деревьев. Чиновники организовали вырубку леса больше нормы и неучтенную древесину они сбывали предприятиям по ценам, вдвое ниже рыночных.
Еженедельно они нелегально продавали около сорока кубов древесины. По оперативной информации, руководители лесхоза разворовали более 1800 кубов леса на сумму 3 миллиона гривен.
Во время обысков в госучреждениях, местах жительства фигурантов и по месту регистрации фирм-клиентов правоохранители изъяли документацию с доказательствами незаконной деятельности. Также найдено более 100 кубов древесины, подготовленной к нелегальному сбыту.
В рамках уголовного производства по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.
Напомним, что прокуратура вручила бывшему директору фирмы «Голден-Буд» подозрение в хищении бюджетных средств при реконструкции школы №22 в Николаеве.
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В Житомирской области правоохранители разоблачили хищения государственных лесных ресурсов.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Руководители одного из лесных хозяйств в Житомирской области наладили механизм продажи оптовых партий хвойных деревьев. Чиновники организовали вырубку леса больше нормы и неучтенную древесину они сбывали предприятиям по ценам, вдвое ниже рыночных.
Еженедельно они нелегально продавали около сорока кубов древесины. По оперативной информации, руководители лесхоза разворовали более 1800 кубов леса на сумму 3 миллиона гривен.
Во время обысков в госучреждениях, местах жительства фигурантов и по месту регистрации фирм-клиентов правоохранители изъяли документацию с доказательствами незаконной деятельности. Также найдено более 100 кубов древесины, подготовленной к нелегальному сбыту.
В рамках уголовного производства по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.
Напомним, что прокуратура вручила бывшему директору фирмы «Голден-Буд» подозрение в хищении бюджетных средств при реконструкции школы №22 в Николаеве.