Во Львовской области сотрудники СБУ блокировали контрабанду подакцизных табачных изделий в страны Европейского Союза. Контрабандист прикрывался несуществующим дипломатическим иммунитетом.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Дрогобыча наладил контрабандные поставки сигарет отечественного и белорусского производства в Европу. Чтобы обойти таможенный контроль злоумышленник показывал на границе удостоверение «представителя продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН», что дает дипломатический иммунитет и привилегии дипперсонала. По этому сценарию контрабандист сначала действовал в Закарпатье, а затем на Львовщине.

Задержали псевдодипломатов на пункте пропуска Шегини во время очередной попытки незаконного вывоза масштабной партии табака за пределы Украины. В его автомобиле находилось 150 тысяч пачек контрабандного товара общей стоимостью более трех миллионов гривен.

На запрос СБУ МИД сообщил, что дипломатическая карта, представленная злоумышленником, фальсифицированная, к тому же аккредитация украинцев в продовольственной миссии ООН не предусмотрена нормативными документами организации. Номерные знаки, которыми пользовался злоумышленник, не существуют.

Сейчас продолжаются следственные действия. После подсчета изъятой подакцизной продукции будет составлен протокол по статье 483 Таможенного кодекса Украины, а транспортное средство - изъято. Также рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по статьям 204 и 358 Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению контрабандиста проводилась сотрудниками УСБУ во Львовской и Закарпатской областях совместно с работниками управления предотвращения и противодействия контрабанде и нарушении таможенных правил Галицкой таможни Гостаможслужбы Украины, а также с привлечением Управления внутренней и собственной безопасности «Запад» Государственной пограничной службы Украины и военнослужащих Мостиского пограничного отряда ГПСУ.

Ранее, сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабный ввоз в страну ветеринарных средств и препаратов через таможенный пост Грушев Галицкой таможни.