Служба безопасности Украины в ходе многоходовой совместной спецоперации с Службой государственной безопасности (СГБ) Грузии предупредила двойное заказное убийство на территории Грузии и задержала заказчиков преступления.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники и следователи спецслужбы с участием грузинских коллег установили, что организаторами преступления являются трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии. Они действовали по указанию главарей одной из грузинских преступных группировок, которые планировали устранить двух своих грузинских конкурентов.

Через украинского сообщника заказчики подыскали киллера, который согласился выполнить заказ за $20 тысяч. Убийце была передана информация, в том числе фото и видеоматериалы, личные данные потенциальных жертв, дополнительно оплачен перелет в Тбилиси и организована встреча с грузинскими фигурантами дела. В Грузии во время контролируемых правоохранителями встреч один из организаторов заказа передал киллеру $4 тыс аванса, автомат и взрывчатку для совершения преступления.

После процессуального документирования действий злоумышленников правоохранители задержали в Харькове представителя украинских криминальных кругов, задействованного в организации заказного убийства. Злоумышленнику сообщили о подозрении в преступлении по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Одновременно СГБ Грузии совместно с другими правоохранительными органами страны задержала двух местных жителей - организаторов заказа, а также провела обыски по месту жительства фигурантов производства.

Сейчас Шевченковский районный суд Киева избрал гражданину Украины мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, без права внесения залога. Разоблачение преступной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины совместно со следователями Главного следственного управления СБУ.

Ранее Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила о совместном с украинскими коллегами задержании шестерых грузинских граждан и одного гражданина Украина в ходе совместной операции по предотвращению заказного убийства двух лиц, которое должно было произойти в Тбилиси.

СГБ Грузии не уточняет мотивы заказного убийства и не называет имена потенциальных жертв. Ведомство сообщает, что совместная операция по предотвращению убийства проводилась грузинскими и украинскими спецслужбами в течение нескольких месяцев. Подозреваемые были задержаны в Тбилиси, Батуми и Харькове.

По данным СГБ, убийство было спланировано в Украине, совершить его должен был украинец, которому его грузинские подельники передали деньги, оружие и взрывчатку, чтобы подорвать автомобиль намеченных жертв в Тбилиси.