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Николаевский активист Денис Жело обвинил городскую власть Очакова в уничтожении здоровых деревьев под видом их кронирования.
Соответствующие фотографии спиленных деревьев он опубликовал на своей странице в Facebook.
— Очаковская власть, под брендом кронирования деревьев, продолжает уничтожать здоровые зелёные насаждения. Пилят все без разбора - и деревья, и бюджет. Они, наверное, забыли, что из-за каждого живого спиленного дерева, выглядывает статья уголовного кодекса. Кто контролирует этот процесс? Куда идет древесина? Сколько, какая, объемы, цена? – пишет Денис Жело.
Он также отметил, что в мэрии города оправдывают спил деревьев, что деревья, нужны для отопления местных учебных заведений.
— В мэрии утверждают, что дрова необходимы для топки в школах и детских садах. В связи с этим, возникает масса вопросов. В каких именно учебных заведениях? Какие объемы, цена, качество? Уверен, если провести объективное расследование - в активе мэра Бычкова и его команды, появится очередное уголовное дело, – добавил он.
Напомним, в селе Лысая Гора Первомайского района Николаевской области неизвестные вырубили 40 здоровых дубов в лесополосе.
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Николаевский активист Денис Жело обвинил городскую власть Очакова в уничтожении здоровых деревьев под видом их кронирования.
Соответствующие фотографии спиленных деревьев он опубликовал на своей странице в Facebook.
— Очаковская власть, под брендом кронирования деревьев, продолжает уничтожать здоровые зелёные насаждения. Пилят все без разбора - и деревья, и бюджет. Они, наверное, забыли, что из-за каждого живого спиленного дерева, выглядывает статья уголовного кодекса. Кто контролирует этот процесс? Куда идет древесина? Сколько, какая, объемы, цена? – пишет Денис Жело.
Он также отметил, что в мэрии города оправдывают спил деревьев, что деревья, нужны для отопления местных учебных заведений.
— В мэрии утверждают, что дрова необходимы для топки в школах и детских садах. В связи с этим, возникает масса вопросов. В каких именно учебных заведениях? Какие объемы, цена, качество? Уверен, если провести объективное расследование - в активе мэра Бычкова и его команды, появится очередное уголовное дело, – добавил он.
Напомним, в селе Лысая Гора Первомайского района Николаевской области неизвестные вырубили 40 здоровых дубов в лесополосе.