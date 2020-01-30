В Снигиревском районе в селе Новокиевка обнаружено бешенство лисы.

Об этом сообщают в Снигиревской РГА.

Как сообщают в райгосадминистрации животное появлялось в трех домохозяйствах, на территории одного из которых лиса загрызла курицу, после чего она была убита местными жителями. Контакта с человеком обнаружено не было. На следующий день специалистами Снигиревской районной государственной больницы ветеринарной медицины было проведено эпизоотическое обследование, на месте был отобран патологический материал и проведена дезинфекция места забоя.

— В отчете о результатах исследований Николаевской областной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы от 28 января сказано, что обнаружен вирус бешенства. В среду, 29 января в Снигиревской РГА состоялось заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при райгосадминистрации. Комиссия ГЧПК постановила ввести карантин по бешенству животных в селе Новокиевка Снигиревского района сроком на 2 месяца. Кроме того, установлено угрожающую зону радиусом 10 километров, охватывающую села Богородицкое, Терновые Поди, Любомировка, Шмидтовое, Центральное, Вавилово, Знаменка, Гуляй Городок, Трудолюбовка, егерские обходы №9, №3 ПОГ «Снигиревский МРГ», -сказано в сообщении.

Напомним, в Николаевской области от тяжелой формы бешенства умер мужчина, которого укусила собака.