Государственная пограничная служба Украины совместно с сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и Следственного управления Национальной полиции в Одесской области прекратили функционирование международного канала торговли людьми в аэропорту «Одесса».

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

— В результате проведенных мероприятий, в аэропорту «Одесса», был обнаружен и задержан организатор канала незаконной торговли людьми - гражданка Украины, которая пыталась доставить на Кипр свою соотечественницу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Использовав трудное материальное положение жертвы, организатор предложила ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1500 - 3000 долларов США и взяла на себя обязательства по оформлению необходимых документов и перекрытию финансовых затрат, - сообщает пресс- служба.

На данный момент жертва торговли людьми отказалась от поездки. Организатор задержана. Суд избрал для неё меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 600 тысяч гривен. Ей инкриминируют часть 2 статьи 149 (торговля людьми или другой незаконный договор касательно человека) Уголовного кодекса Украины.

Ранее, следователями Главного управления Нацполиции в области завершено досудебное расследование в уголовном деле в отношении 31-летней жительницы Новой Одессы, которая подталкивала девушек с тяжелыми жизненными обстоятельствами к перемещению в Чехию для предоставления услуг сексуального характера.