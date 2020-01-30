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Государственная пограничная служба Украины совместно с сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и Следственного управления Национальной полиции в Одесской области прекратили функционирование международного канала торговли людьми в аэропорту «Одесса».
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
— В результате проведенных мероприятий, в аэропорту «Одесса», был обнаружен и задержан организатор канала незаконной торговли людьми - гражданка Украины, которая пыталась доставить на Кипр свою соотечественницу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Использовав трудное материальное положение жертвы, организатор предложила ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1500 - 3000 долларов США и взяла на себя обязательства по оформлению необходимых документов и перекрытию финансовых затрат, - сообщает пресс- служба.
На данный момент жертва торговли людьми отказалась от поездки. Организатор задержана. Суд избрал для неё меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 600 тысяч гривен. Ей инкриминируют часть 2 статьи 149 (торговля людьми или другой незаконный договор касательно человека) Уголовного кодекса Украины.
Ранее, следователями Главного управления Нацполиции в области завершено досудебное расследование в уголовном деле в отношении 31-летней жительницы Новой Одессы, которая подталкивала девушек с тяжелыми жизненными обстоятельствами к перемещению в Чехию для предоставления услуг сексуального характера.
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Государственная пограничная служба Украины совместно с сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и Следственного управления Национальной полиции в Одесской области прекратили функционирование международного канала торговли людьми в аэропорту «Одесса».
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
— В результате проведенных мероприятий, в аэропорту «Одесса», был обнаружен и задержан организатор канала незаконной торговли людьми - гражданка Украины, которая пыталась доставить на Кипр свою соотечественницу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Использовав трудное материальное положение жертвы, организатор предложила ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1500 - 3000 долларов США и взяла на себя обязательства по оформлению необходимых документов и перекрытию финансовых затрат, - сообщает пресс- служба.
На данный момент жертва торговли людьми отказалась от поездки. Организатор задержана. Суд избрал для неё меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 600 тысяч гривен. Ей инкриминируют часть 2 статьи 149 (торговля людьми или другой незаконный договор касательно человека) Уголовного кодекса Украины.
Ранее, следователями Главного управления Нацполиции в области завершено досудебное расследование в уголовном деле в отношении 31-летней жительницы Новой Одессы, которая подталкивала девушек с тяжелыми жизненными обстоятельствами к перемещению в Чехию для предоставления услуг сексуального характера.