В Харькове, возле областного дома ребенка №2 на улице Кузнецккой, произошла перестрелка и прогремел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В городе и области объявлен план-перехват. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По показаниям очевидцев, с места инцидента уехал белый автомобиль, в котором может находиться пострадавший.

Местное издание Vgorode.kh сообщает, что в конфликте участвовали около 15 человек, а пострадавшим может быть боец Нацкорпуса.

Главврач дома ребенка Елена Читилина в комментарии сообщила, что никто из детей и сотрудников учреждения не пострадал.