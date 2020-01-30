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В Харькове, возле областного дома ребенка №2 на улице Кузнецккой, произошла перестрелка и прогремел взрыв.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
В городе и области объявлен план-перехват. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По показаниям очевидцев, с места инцидента уехал белый автомобиль, в котором может находиться пострадавший.
Местное издание Vgorode.kh сообщает, что в конфликте участвовали около 15 человек, а пострадавшим может быть боец Нацкорпуса.
Главврач дома ребенка Елена Читилина в комментарии сообщила, что никто из детей и сотрудников учреждения не пострадал.
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В Харькове, возле областного дома ребенка №2 на улице Кузнецккой, произошла перестрелка и прогремел взрыв.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
В городе и области объявлен план-перехват. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По показаниям очевидцев, с места инцидента уехал белый автомобиль, в котором может находиться пострадавший.
Местное издание Vgorode.kh сообщает, что в конфликте участвовали около 15 человек, а пострадавшим может быть боец Нацкорпуса.
Главврач дома ребенка Елена Читилина в комментарии сообщила, что никто из детей и сотрудников учреждения не пострадал.