На Николаевщине женщину, которая пьяная насмерть сбила пешехода и скрылась с места ДТП, приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.

29 января 2020 приговором Вознесенский горрайонный суд признал её виновной в смертельном наезде на пешехода. Ей было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года (часть 2 статьи 286 УК Украины).

9 ноября 2019 в селе Мартыновское Вознесенского района 29-летняя жительница села Веселиново, управляя автомобилем «ВАЗ» в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбила 28-летнего пешехода.

После совершения преступления она покинула место происшествия. В этот же день женщину задержали.

Напомним, что вечером, 28 января, в Николаеве пьяная девушка, находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne, на большой скорости сбила пешехода и скрылась с места аварии. Патрульные по горячим следам нашли девушку и ее автомобиль.