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На Николаевщине женщину, которая пьяная насмерть сбила пешехода и скрылась с места ДТП, приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.
29 января 2020 приговором Вознесенский горрайонный суд признал её виновной в смертельном наезде на пешехода. Ей было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года (часть 2 статьи 286 УК Украины).
9 ноября 2019 в селе Мартыновское Вознесенского района 29-летняя жительница села Веселиново, управляя автомобилем «ВАЗ» в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбила 28-летнего пешехода.
После совершения преступления она покинула место происшествия. В этот же день женщину задержали.
Напомним, что вечером, 28 января, в Николаеве пьяная девушка, находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne, на большой скорости сбила пешехода и скрылась с места аварии. Патрульные по горячим следам нашли девушку и ее автомобиль.
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На Николаевщине женщину, которая пьяная насмерть сбила пешехода и скрылась с места ДТП, приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.
29 января 2020 приговором Вознесенский горрайонный суд признал её виновной в смертельном наезде на пешехода. Ей было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года (часть 2 статьи 286 УК Украины).
9 ноября 2019 в селе Мартыновское Вознесенского района 29-летняя жительница села Веселиново, управляя автомобилем «ВАЗ» в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбила 28-летнего пешехода.
После совершения преступления она покинула место происшествия. В этот же день женщину задержали.
Напомним, что вечером, 28 января, в Николаеве пьяная девушка, находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne, на большой скорости сбила пешехода и скрылась с места аварии. Патрульные по горячим следам нашли девушку и ее автомобиль.