Сотрудники СБУ в Николаевской области установили, что военнослужащий украинской армии незаконно вывозил из зоны операции объединенных сил боеприпасы и взрывчатку с целью их дальнейшей продажи.

Об этом сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области.

— В ходе расследования уголовного производства по фактам системного сбыта преступной группировкой короткоствольного огнестрельного оружия, взрывчатых и наркотических веществ, было установлено, что военнослужащий Вооруженных сил Украины вывозил из района проведения ООС взрывчатку, которую в дальнейшем хранил в специально оборудованном тайнике на территории одного из дачных кооперативов области, – говорится в сообщении.

В ходе проведения следственного эксперимента на территории дачного участка кооператива «Сосновка», расположенном в микрорайоне Матвеевка, обнаружено специально оборудованный схрон.

По результатам осмотра тайника было обнаружено и изъято 47 тротиловых шашек общим весом 15 килограмм, а также одну противотанковую мину ТМ-62М, в которой находится взрывчатое вещество весом 7,5 килограммов, в тротиловом эквиваленте. Сейчас в указанном уголовном производстве продолжается проведение следственных и процессуальных действий.

Напомним, во вторник, 28 января, в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области разоблачили преступную группировку, которая занималась распространением наркотиков, оружия и взрывчатки.