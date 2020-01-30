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В Германии медсестру подозревают в отравлении морфином менее пяти недоношенных детей, младенцев удалось спасти.
Об этом сообщает AFP.
Женщину взяли под стражу 29 января после того, как следователи нашли шприц с грудным молоком и следами морфина в ее шкафчике в больнице Ульмского университета на юге Германии.
По словам начальника полиции Ульма Бернхарда Вебера, у младенцев, находящихся в одной палате, внезапно возникли проблемы с дыханием. Это произошло «почти в одно и то же время» утром 20 декабря.
Благодаря своевременной реакции медперсонала удалось спасти жизни детей, которым на тот момент было от одного дня до пяти недель.
В больнице сначала рассматривали инфекционное заболевание, но после анализа мочи эту версию исключили, поскольку тесты показали наличие следов морфина — хотя двум из пострадавших детей не назначали сильных обезболивающих.
Прокурор города Кристоф Лер заявил, что официальные обвинения еще не предъявлены. Дело возбуждено по факту покушения на убийство и нанесения тяжких телесных повреждений.
По его словам, следствие считает, что женщина действовала умышленно и «понимала, что дети могут умереть». В свою очередь, медсестра отрицает отравления детей.
Напомним, в 2018 году в Германии 40-летнего медбрата приговорили к пожизненному заключению. Перед тем его уже признали виновным в 6 эпизодах, в том числе убийстве 2 пациентов. В свою очередь, сам злоумышленник признался в убийстве 100 пациентов. Он предоставлял им смертельные дозы препаратов.
Ранее сообщалось, что в Германии фейковый «врач» осужден за лечение током.
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В Германии медсестру подозревают в отравлении морфином менее пяти недоношенных детей, младенцев удалось спасти.
Об этом сообщает AFP.
Женщину взяли под стражу 29 января после того, как следователи нашли шприц с грудным молоком и следами морфина в ее шкафчике в больнице Ульмского университета на юге Германии.
По словам начальника полиции Ульма Бернхарда Вебера, у младенцев, находящихся в одной палате, внезапно возникли проблемы с дыханием. Это произошло «почти в одно и то же время» утром 20 декабря.
Благодаря своевременной реакции медперсонала удалось спасти жизни детей, которым на тот момент было от одного дня до пяти недель.
В больнице сначала рассматривали инфекционное заболевание, но после анализа мочи эту версию исключили, поскольку тесты показали наличие следов морфина — хотя двум из пострадавших детей не назначали сильных обезболивающих.
Прокурор города Кристоф Лер заявил, что официальные обвинения еще не предъявлены. Дело возбуждено по факту покушения на убийство и нанесения тяжких телесных повреждений.
По его словам, следствие считает, что женщина действовала умышленно и «понимала, что дети могут умереть». В свою очередь, медсестра отрицает отравления детей.
Напомним, в 2018 году в Германии 40-летнего медбрата приговорили к пожизненному заключению. Перед тем его уже признали виновным в 6 эпизодах, в том числе убийстве 2 пациентов. В свою очередь, сам злоумышленник признался в убийстве 100 пациентов. Он предоставлял им смертельные дозы препаратов.
Ранее сообщалось, что в Германии фейковый «врач» осужден за лечение током.