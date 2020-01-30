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Следователи завершили и направили в суд материалы дела о ДТП на проспекте Богоявленском, в котором столкнулись Lexus и такси Daewoo Lanos.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.
Во время расследования следователи провели ряд экспертиз, в частности, транспортно-трасологическую, результаты которой подтвердили, что столкновение случилось в полосе движения Daewoo Lanos, то есть водитель Lexus выехал на «встречку».
«Выводы экспертизы обстоятельств механизма ДТП указывают, что в действиях водителя Lexus усматриваются нарушения Правил дорожного движения, которые находятся в причинной связи с последствиями автоаварии», - сообщают в полиции.
Обвинительный акт по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц») передали на рассмотрение в суд Ингульского района Николаева.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Напомним, что ночью, 7 декабря, в результате аварии в Николаеве погиб таксист Daewoo Lanos и его пассажир, 21-летний водитель Lexus и двое его пассажиров пострадали. Следователи задержали водителя Lexus и объявили ему о подозрении в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека. После ДТП таксисты перекрыли Варваровский мост в Николаеве, с целью привлечь к ответственности 21-летнего водителя Lexus.
9 декабря Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога для Виктора Лобанова, который подозревается в совершении 7 декабря ДТП, в результате которого погибли два человека и еще двое травмировались.
28 января водитель Lexus Виктор Лобанов, подозреваемый в совершении ДТП, в котором погибли два человека, признал, что был за рулем в момент аварии 7 декабря. Он также заявил, что осознает свою вину.
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Следователи завершили и направили в суд материалы дела о ДТП на проспекте Богоявленском, в котором столкнулись Lexus и такси Daewoo Lanos.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.
Во время расследования следователи провели ряд экспертиз, в частности, транспортно-трасологическую, результаты которой подтвердили, что столкновение случилось в полосе движения Daewoo Lanos, то есть водитель Lexus выехал на «встречку».
«Выводы экспертизы обстоятельств механизма ДТП указывают, что в действиях водителя Lexus усматриваются нарушения Правил дорожного движения, которые находятся в причинной связи с последствиями автоаварии», - сообщают в полиции.
Обвинительный акт по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц») передали на рассмотрение в суд Ингульского района Николаева.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Напомним, что ночью, 7 декабря, в результате аварии в Николаеве погиб таксист Daewoo Lanos и его пассажир, 21-летний водитель Lexus и двое его пассажиров пострадали. Следователи задержали водителя Lexus и объявили ему о подозрении в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека. После ДТП таксисты перекрыли Варваровский мост в Николаеве, с целью привлечь к ответственности 21-летнего водителя Lexus.
9 декабря Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога для Виктора Лобанова, который подозревается в совершении 7 декабря ДТП, в результате которого погибли два человека и еще двое травмировались.
28 января водитель Lexus Виктор Лобанов, подозреваемый в совершении ДТП, в котором погибли два человека, признал, что был за рулем в момент аварии 7 декабря. Он также заявил, что осознает свою вину.