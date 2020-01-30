|Скорость ветра:
|3.1 м/с
|Восход солнца:
|07:20
|Заход солнца:
|16:50
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.7 грн
|25.05 грн
|EUR
|27.1 грн
|27.55 грн
Во Франции зарегистрировали шестой случай заражения китайским коронавирусом.
Об этом пишет Reuters.
Первые три случая заражения новым коронавирусом во Франции зарегистрировали 24 января. На протяжении недели коронавирус диагностировали у еще двоих человек.
Директор главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что коронавирус диагностировали у врача частной клиники, передает BFM TV.
— Он — врач частной практики, который контактировал с пациентом, у которого впоследствии был подтвержден случай заражения в Азии, — сказал Жером Саломон.
Он добавил, что пострадавшего госпитализировали в больницу в Париже.
Ранее сообщалось, что из-за возможного присутствия инфекции китайского коронавируса на крузином лайнере в Италии застряли 6 тысяч людей.
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Во Франции зарегистрировали шестой случай заражения китайским коронавирусом.
Об этом пишет Reuters.
Первые три случая заражения новым коронавирусом во Франции зарегистрировали 24 января. На протяжении недели коронавирус диагностировали у еще двоих человек.
Директор главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что коронавирус диагностировали у врача частной клиники, передает BFM TV.
— Он — врач частной практики, который контактировал с пациентом, у которого впоследствии был подтвержден случай заражения в Азии, — сказал Жером Саломон.
Он добавил, что пострадавшего госпитализировали в больницу в Париже.
Ранее сообщалось, что из-за возможного присутствия инфекции китайского коронавируса на крузином лайнере в Италии застряли 6 тысяч людей.