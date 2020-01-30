Во Франции зарегистрировали шестой случай заражения китайским коронавирусом.

Об этом пишет Reuters.

Первые три случая заражения новым коронавирусом во Франции зарегистрировали 24 января. На протяжении недели коронавирус диагностировали у еще двоих человек.

Директор главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что коронавирус диагностировали у врача частной клиники, передает BFM TV.

— Он — врач частной практики, который контактировал с пациентом, у которого впоследствии был подтвержден случай заражения в Азии, — сказал Жером Саломон.

Он добавил, что пострадавшего госпитализировали в больницу в Париже.

Ранее сообщалось, что из-за возможного присутствия инфекции китайского коронавируса на крузином лайнере в Италии застряли 6 тысяч людей.