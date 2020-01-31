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Землетрясение в горах Румынии распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
— По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства 31 января в 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии (горный хребет Вранча), которое распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий, - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.
Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7, зафиксированное неподалеку Ямайки, может вызвать угрозу цунами для всего Карибского бассейна.
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Землетрясение в горах Румынии распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
— По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства 31 января в 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии (горный хребет Вранча), которое распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий, - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.
Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7, зафиксированное неподалеку Ямайки, может вызвать угрозу цунами для всего Карибского бассейна.