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В Николаеве на перекрестке улиц Чкалова и 9 Слободская произошло ДТП между легковушкой и трамваем: «Lanos» не уступил дорогу. Пострадавших нет.
Об этом сообщается на странице «Николаевэлектротранс» в Facebook.
Сообщается, что около 7:40 на перекрестке улиц Чкалова и 9 Слободская «Daewoo Lanos» не пропустил трамвай №1114 — в результате столкновения никто не пострадал.
— 31.01.2020 года в 7:39 в на перекрестке улиц Чкалова и 9 Слободская произошло ДТП с участием трамвая №1114, следовавшего по 7 маршруту, и автомобилем «Daewoo Lanos». Автомобиль, двигаясь по улице 9 Слободская, не уступил дорогу трамваю. В результате столкновения никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Задержка движения продолжалась 26 минут (до 8:05), - говорится в сообщении.
Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» просит выделить 120 миллионов гривен в бюджете Николаева на 2020 год для компенсации предприятию за перевозку пассажиров льготной категории.
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В Николаеве на перекрестке улиц Чкалова и 9 Слободская произошло ДТП между легковушкой и трамваем: «Lanos» не уступил дорогу. Пострадавших нет.
Об этом сообщается на странице «Николаевэлектротранс» в Facebook.
Сообщается, что около 7:40 на перекрестке улиц Чкалова и 9 Слободская «Daewoo Lanos» не пропустил трамвай №1114 — в результате столкновения никто не пострадал.
— 31.01.2020 года в 7:39 в на перекрестке улиц Чкалова и 9 Слободская произошло ДТП с участием трамвая №1114, следовавшего по 7 маршруту, и автомобилем «Daewoo Lanos». Автомобиль, двигаясь по улице 9 Слободская, не уступил дорогу трамваю. В результате столкновения никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Задержка движения продолжалась 26 минут (до 8:05), - говорится в сообщении.
Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» просит выделить 120 миллионов гривен в бюджете Николаева на 2020 год для компенсации предприятию за перевозку пассажиров льготной категории.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов