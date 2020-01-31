В Николаеве на перекрестке улиц Чкалова и 9 Слободская произошло ДТП между легковушкой и трамваем: «Lanos» не уступил дорогу. Пострадавших нет.

Об этом сообщается на странице «Николаевэлектротранс» в Facebook.

Сообщается, что около 7:40 на перекрестке улиц Чкалова и 9 Слободская «Daewoo Lanos» не пропустил трамвай №1114 — в результате столкновения никто не пострадал.

— 31.01.2020 года в 7:39 в на перекрестке улиц Чкалова и 9 Слободская произошло ДТП с участием трамвая №1114, следовавшего по 7 маршруту, и автомобилем «Daewoo Lanos». Автомобиль, двигаясь по улице 9 Слободская, не уступил дорогу трамваю. В результате столкновения никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Задержка движения продолжалась 26 минут (до 8:05), - говорится в сообщении.

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» просит выделить 120 миллионов гривен в бюджете Николаева на 2020 год для компенсации предприятию за перевозку пассажиров льготной категории.