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Морские археологи обнаружили пароход, пропавший в Бермудском треугольнике 95 лет назад.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Торговое судно потерпело крушение в 1925 году. Оно держало путь из порта Чарльстона в американском штате Южная Каролина в Гавану на Кубе, но не достигло места назначения. Тела его 32 пассажиров не были найдены, - сообщает портал.
В результате судно былл обнаруженл морскими исследователями спустя почти 100 лет, в 2020 году, в 65 километрах от побережья Сент-Огастин в штате Флорида. Экспедиция была запечатлена на видео.
Бермудский треугольник - район в Атлантическом океане между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Печально славится таинственными исчезновениями морских судов и многочисленными кораблекрушениями - за последние сто лет там погибли свыше тысячи человек.
Ранее ученые установили, что причиной бедствий в Бермудском треугольнике могут быть внезапные мощные волны, которые «берутся ниоткуда без признаков шторма и столь же быстро исчезают». Кроме того, район треугольника довольно популярен у мореплавателей, чем также можно объяснить большое количество происшествий.
Напомним, что группа ученых из Университета Саутгемптона объяснила причину массового исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике.
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Морские археологи обнаружили пароход, пропавший в Бермудском треугольнике 95 лет назад.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Торговое судно потерпело крушение в 1925 году. Оно держало путь из порта Чарльстона в американском штате Южная Каролина в Гавану на Кубе, но не достигло места назначения. Тела его 32 пассажиров не были найдены, - сообщает портал.
В результате судно былл обнаруженл морскими исследователями спустя почти 100 лет, в 2020 году, в 65 километрах от побережья Сент-Огастин в штате Флорида. Экспедиция была запечатлена на видео.
Бермудский треугольник - район в Атлантическом океане между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Печально славится таинственными исчезновениями морских судов и многочисленными кораблекрушениями - за последние сто лет там погибли свыше тысячи человек.
Ранее ученые установили, что причиной бедствий в Бермудском треугольнике могут быть внезапные мощные волны, которые «берутся ниоткуда без признаков шторма и столь же быстро исчезают». Кроме того, район треугольника довольно популярен у мореплавателей, чем также можно объяснить большое количество происшествий.
Напомним, что группа ученых из Университета Саутгемптона объяснила причину массового исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов