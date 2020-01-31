Впервые в России выявили двух больных коронавирусом – в Забайкалье и Тюменской области. Это граждане Китая.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Настоящее Время.

Чиновница также отметила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с Россией и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй. Все россияне, находящиеся на острове Хайнань, будут возвращены на родину до 4 февраля.

30 января из-за распространения коронавируса Россия закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке минимум до 7 февраля: в Хабаровском крае, а также Амурской и Еврейской автономной областях. Роспотребнадзор также обследует в аэропортах всех российских туристов, прибывших из Китая. Для студентов из Китая в российских вузах каникулы будут продлены до 1 марта.

Напомним, из-за возможного присутствия инфекции китайского коронавируса на крузином лайнере в Италии застряли 6 тысяч людей.