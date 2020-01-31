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Корабельный районный суд приговорил 34-летнего жителя Николаева, который во время ссоры при совместном распитии алкоголя, убил собутыльника ножом.
Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.
Следствием установлено, что в декабря 2017 между злоумышленником и потерпевшим, во время совместного распития алкоголя, возникла ссора из-за неприязненных отношений. В ходе ссоры обвиняемый нанес знакомому ножевое ранение в область шеи, от которых мужчина скончался.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в частности, отбывал наказание за аналогичное преступление.
Корабельный районный суд Николаева признал его виновным в инкриминируемом преступления и приговорил к 8 годам лишения свободы.
Напомним, что 21 января в Николаеве возле остановки общественного транспорта по проспекту Богоявленскому прохожие обнаружили тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти.
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Корабельный районный суд приговорил 34-летнего жителя Николаева, который во время ссоры при совместном распитии алкоголя, убил собутыльника ножом.
Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.
Следствием установлено, что в декабря 2017 между злоумышленником и потерпевшим, во время совместного распития алкоголя, возникла ссора из-за неприязненных отношений. В ходе ссоры обвиняемый нанес знакомому ножевое ранение в область шеи, от которых мужчина скончался.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в частности, отбывал наказание за аналогичное преступление.
Корабельный районный суд Николаева признал его виновным в инкриминируемом преступления и приговорил к 8 годам лишения свободы.
Напомним, что 21 января в Николаеве возле остановки общественного транспорта по проспекту Богоявленскому прохожие обнаружили тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов