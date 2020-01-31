Корабельный районный суд приговорил 34-летнего жителя Николаева, который во время ссоры при совместном распитии алкоголя, убил собутыльника ножом.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

Следствием установлено, что в декабря 2017 между злоумышленником и потерпевшим, во время совместного распития алкоголя, возникла ссора из-за неприязненных отношений. В ходе ссоры обвиняемый нанес знакомому ножевое ранение в область шеи, от которых мужчина скончался.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в частности, отбывал наказание за аналогичное преступление.

Корабельный районный суд Николаева признал его виновным в инкриминируемом преступления и приговорил к 8 годам лишения свободы.

Напомним, что 21 января в Николаеве возле остановки общественного транспорта по проспекту Богоявленскому прохожие обнаружили тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти.