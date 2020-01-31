В Запорожье полицейские обнаружили партию наркотиков стоимостью 10,5 миллионов гривен. Обыски проходили по месту жительства подозреваемого, который до этого в одном из почтовых отделов получил посылку с психотропным веществом.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

— У подозреваемого в сбыте психотропных веществ и наркотических средств путем «закладок» и почтовых отправлений изъяли наркотиков на более 10 млн гривен, - говорится в полиции.

По данным полиции, 30 января сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Запорожской области, под процессуальным руководством прокуратуры, в одном из почтовых отделений в Днепровском районе города Запорожья задержали местного жителя, 1997 года рождения, который получил посылку с психотропным веществом.

Оперативники совместно со следователями Днепровского отдела полиции во время обыска изъяли около килограмма психотропного вещества, по предварительным данным - PVP (альфа-пиролидинопентиофенон - прим.).

— Установлено, что фигурант причастен к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным методом - путем «закладок» и почтовых отправлений и использовал для этого возможности интернет-ресурсов. В частности он осуществлял реализацию наркотиков через интернет-магазин в Telegram-канале. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех лиц, причастных к преступной деятельности, - рассказал и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности Дмитрий Клименко.

В тот же день полицейские по месту жительства злоумышленника провели санкционированный обыск, во время которого изъяли 3400 таблеток общим весом 1,7 килограмма психотропного вещества, по предварительным данным - экстази МДМА, 200 граммов психотропного вещества PVP, 10 килограммов психотропного вещества (амфетамин), около 10 килограммов наркотического средства шишек марихуаны, электронные весы, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет около 10,5 миллионов гривен.

Все вещества направили на исследование в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Мужчину, 1997 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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