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Посольство Украины в Китае сообщило, что на пятницу, 31 января, в китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения смертельного коронавируса, находятся 60 граждан Украины, с которыми дипломатам удалось связаться. У части из них есть желание эвакуироваться.
Об этом говорится в ответе украинского посольства в Китае на запрос Интерфакс-Украины.
Там отметили, что 56 человек находятся в изолированном городе Ухань, и по одному украинцу в городах Сянъян, Ичан, Сяогань, а также в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь.
В посольстве добавили, что часть граждан Украины в провинции Хубэй хотят эвакуироваться в Украину и просит посольство способствовать этому. Там отмечают, что будут координировать органы Украины и Китая, которые отвечают за эвакуацию.
Дипломаты также отметили, что украинцы, которые находятся в городах, где объявлен карантин, должны выполнять указания местных властей.
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Посольство Украины в Китае сообщило, что на пятницу, 31 января, в китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения смертельного коронавируса, находятся 60 граждан Украины, с которыми дипломатам удалось связаться. У части из них есть желание эвакуироваться.
Об этом говорится в ответе украинского посольства в Китае на запрос Интерфакс-Украины.
Там отметили, что 56 человек находятся в изолированном городе Ухань, и по одному украинцу в городах Сянъян, Ичан, Сяогань, а также в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь.
В посольстве добавили, что часть граждан Украины в провинции Хубэй хотят эвакуироваться в Украину и просит посольство способствовать этому. Там отмечают, что будут координировать органы Украины и Китая, которые отвечают за эвакуацию.
Дипломаты также отметили, что украинцы, которые находятся в городах, где объявлен карантин, должны выполнять указания местных властей.
Напомним, что Европейская комиссия усиливает срочно необходимые исследования коронавируса посредством выделения 10 миллионов евро из своей программы исследований и инноваций Горизонт 2020.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов