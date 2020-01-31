Об этом говорится в ответе украинского посольства в Китае на запрос Интерфакс-Украины.

Там отметили, что 56 человек находятся в изолированном городе Ухань, и по одному украинцу в городах Сянъян, Ичан, Сяогань, а также в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь.

В посольстве добавили, что часть граждан Украины в провинции Хубэй хотят эвакуироваться в Украину и просит посольство способствовать этому. Там отмечают, что будут координировать органы Украины и Китая, которые отвечают за эвакуацию.

Дипломаты также отметили, что украинцы, которые находятся в городах, где объявлен карантин, должны выполнять указания местных властей.

Напомним, что Европейская комиссия усиливает срочно необходимые исследования коронавируса посредством выделения 10 миллионов евро из своей программы исследований и инноваций Горизонт 2020.