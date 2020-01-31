В ходе работ по демонтажу спортивно-концертного комплекса СКК «Петербургский» в Санкт-Петербурге произошло обрушение крыши. Идут поиски людей, предположительно, находящихся под завалами.

Как сообщает корреспондент Deutsche Welle с места событий, представитель МЧС подтвердил, что под завалами погиб один рабочий.

Сотрудники МЧС по Санкт-Петербургу ведут работы по разбору завалов. Примерная площадь обрушения, по данным службы, составляет 25-28 тысяч квадратных метров, произошло обрушение 80 процентов конструкций стен и кровли. На месте обрушения задействованы 30 единиц техники и 138 человек. Работы планируется завершить к двум часам ночи по местному времени.

На видеозаписи, размещенной изданием «Фонтанка», видно, что во время обрушения на крыше находились двое рабочих, которые перерезали опоры здания. Один из них остался в строительной люльке, второму не удалось до обвала покинуть крышу.