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В Николаевской области мужчина, который условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за угон и разбой, в день выхода из колонии угнал авто.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
30 января женщина обратилась в полицию с заявлением о похищении ее автомобилю «Toyota RAV4» в одном из сел Веселиновского района. В течение часа оперативники Веселиновского отдела полиции установили местонахождение автомобиля. Полицейские пытались остановить авто, но водитель проигнорировал их требования, а пытаясь уйти от погони, еще и повредил авто.
Сотрудникам удалось остановить преследуемый автомобиль и установить личность водителя - им оказался 28-летний ранее судимый местный житель. Он имел признаки алкогольного опьянения, что подтвердил и медосмотр.
Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины.
За управление авто в состоянии опьянения полицейские составили в отношении злоумышленника административный протокол по части 1 статьи 130 КУоАП.
Установлено, что в день совершения преступления преступник условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за угон и разбой.
По случаю освобождения жена подозреваемого попросила подругу, хозяйку внедорожника, забрать мужа, как только тот выйдет из тюрьмы. После чего, чтобы отпраздновать освобождение, они втроем поехали домой к супругам в Веселиновский район.
После употребления алкоголя мужчина решил покататься на авто подруги и, воспользовавшись её временным отсутствием, тайком взял ключи и уехал. Обнаружив исчезновение автомобиля, владелица сообщила в полицию.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления. Его действия квалифицируются по признакам части 3 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством, которое нанесло большой материальный ущерб».
В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения. Мужчине грозит новый тюремный срок на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без такового.
Напомним, что 26-летнему водителю «Mercedes», который вчера насмерть сбил женщину-пешехода в Николаеве в Центральном районе, объявили о подозрении.
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В Николаевской области мужчина, который условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за угон и разбой, в день выхода из колонии угнал авто.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
30 января женщина обратилась в полицию с заявлением о похищении ее автомобилю «Toyota RAV4» в одном из сел Веселиновского района. В течение часа оперативники Веселиновского отдела полиции установили местонахождение автомобиля. Полицейские пытались остановить авто, но водитель проигнорировал их требования, а пытаясь уйти от погони, еще и повредил авто.
Сотрудникам удалось остановить преследуемый автомобиль и установить личность водителя - им оказался 28-летний ранее судимый местный житель. Он имел признаки алкогольного опьянения, что подтвердил и медосмотр.
Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины.
За управление авто в состоянии опьянения полицейские составили в отношении злоумышленника административный протокол по части 1 статьи 130 КУоАП.
Установлено, что в день совершения преступления преступник условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за угон и разбой.
По случаю освобождения жена подозреваемого попросила подругу, хозяйку внедорожника, забрать мужа, как только тот выйдет из тюрьмы. После чего, чтобы отпраздновать освобождение, они втроем поехали домой к супругам в Веселиновский район.
После употребления алкоголя мужчина решил покататься на авто подруги и, воспользовавшись её временным отсутствием, тайком взял ключи и уехал. Обнаружив исчезновение автомобиля, владелица сообщила в полицию.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления. Его действия квалифицируются по признакам части 3 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством, которое нанесло большой материальный ущерб».
В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения. Мужчине грозит новый тюремный срок на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без такового.
Напомним, что 26-летнему водителю «Mercedes», который вчера насмерть сбил женщину-пешехода в Николаеве в Центральном районе, объявили о подозрении.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов