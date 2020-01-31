В Николаевской области мужчина, который условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за угон и разбой, в день выхода из колонии угнал авто.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

30 января женщина обратилась в полицию с заявлением о похищении ее автомобилю «Toyota RAV4» в одном из сел Веселиновского района. В течение часа оперативники Веселиновского отдела полиции установили местонахождение автомобиля. Полицейские пытались остановить авто, но водитель проигнорировал их требования, а пытаясь уйти от погони, еще и повредил авто.

Сотрудникам удалось остановить преследуемый автомобиль и установить личность водителя - им оказался 28-летний ранее судимый местный житель. Он имел признаки алкогольного опьянения, что подтвердил и медосмотр.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины.

За управление авто в состоянии опьянения полицейские составили в отношении злоумышленника административный протокол по части 1 статьи 130 КУоАП.

Установлено, что в день совершения преступления преступник условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за угон и разбой.

По случаю освобождения жена подозреваемого попросила подругу, хозяйку внедорожника, забрать мужа, как только тот выйдет из тюрьмы. После чего, чтобы отпраздновать освобождение, они втроем поехали домой к супругам в Веселиновский район.

После употребления алкоголя мужчина решил покататься на авто подруги и, воспользовавшись её временным отсутствием, тайком взял ключи и уехал. Обнаружив исчезновение автомобиля, владелица сообщила в полицию.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления. Его действия квалифицируются по признакам части 3 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством, которое нанесло большой материальный ущерб».

В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения. Мужчине грозит новый тюремный срок на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без такового.

Напомним, что 26-летнему водителю «Mercedes», который вчера насмерть сбил женщину-пешехода в Николаеве в Центральном районе, объявили о подозрении.