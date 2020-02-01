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Из закрытого на карантин китайского города Ухань, где впервые был зафикисрован новый коронавирус, не может выехать 51 гражданин Украины.
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в программе «Свобода Слова Савика Шустера» на канале «Украина».
— Мы понимаем общее количество людей, которые сегодня находятся на территории Китайской народной республики. Мы понимаем, сколько непосредственно людей есть в том городе (Ухань — прим.), там у нас 51 человек. Они не могут никуда уехать, потому что город заблокирован войсками. Они никого никуда не пускают, — заявил Алексей Данилов.
Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Министерству иностранных дел, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям по чрезвычайным ситуациям, Министерству обороны и Министерству инфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины из Китая из-за вспышки коронавируса.
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Из закрытого на карантин китайского города Ухань, где впервые был зафикисрован новый коронавирус, не может выехать 51 гражданин Украины.
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в программе «Свобода Слова Савика Шустера» на канале «Украина».
— Мы понимаем общее количество людей, которые сегодня находятся на территории Китайской народной республики. Мы понимаем, сколько непосредственно людей есть в том городе (Ухань — прим.), там у нас 51 человек. Они не могут никуда уехать, потому что город заблокирован войсками. Они никого никуда не пускают, — заявил Алексей Данилов.
Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Министерству иностранных дел, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям по чрезвычайным ситуациям, Министерству обороны и Министерству инфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины из Китая из-за вспышки коронавируса.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов