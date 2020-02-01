Из закрытого на карантин китайского города Ухань, где впервые был зафикисрован новый коронавирус, не может выехать 51 гражданин Украины.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в программе «Свобода Слова Савика Шустера» на канале «Украина».

— Мы понимаем общее количество людей, которые сегодня находятся на территории Китайской народной республики. Мы понимаем, сколько непосредственно людей есть в том городе (Ухань — прим.), там у нас 51 человек. Они не могут никуда уехать, потому что город заблокирован войсками. Они никого никуда не пускают, — заявил Алексей Данилов.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Министерству иностранных дел, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям по чрезвычайным ситуациям, Министерству обороны и Министерству инфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины из Китая из-за вспышки коронавируса.