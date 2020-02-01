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За истекшие сутки, 31 января, в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерло 45 человек, общее число жертв в Китае достигло 258 человек.
Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на власти провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка вируса.
Комиссия по вопросам здравоохранения провинции Хубэй в своем еженедельном отчете сообщила, что за прошедшие сутки официально подтверждены 1347 новых случаев инфицирования.
— Это означает, что в целом по стране насчитывается более 11 000 (заразившихся), исходя из цифр, ранее выпущенных центральным правительством, — сообщает телеканал.
Еще более 140 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в других странах мира, в частности в США, Великобритании и России.
Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с распространением коронавируса.
Ранее сообщалось, правительство США объявило китайский коронавирус нового типа чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и запретит въезд в Штаты иностранцам, путешествующим из Китая.
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За истекшие сутки, 31 января, в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерло 45 человек, общее число жертв в Китае достигло 258 человек.
Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на власти провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка вируса.
Комиссия по вопросам здравоохранения провинции Хубэй в своем еженедельном отчете сообщила, что за прошедшие сутки официально подтверждены 1347 новых случаев инфицирования.
— Это означает, что в целом по стране насчитывается более 11 000 (заразившихся), исходя из цифр, ранее выпущенных центральным правительством, — сообщает телеканал.
Еще более 140 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в других странах мира, в частности в США, Великобритании и России.
Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с распространением коронавируса.
Ранее сообщалось, правительство США объявило китайский коронавирус нового типа чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и запретит въезд в Штаты иностранцам, путешествующим из Китая.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов