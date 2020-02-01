За истекшие сутки, 31 января, в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерло 45 человек, общее число жертв в Китае достигло 258 человек.

Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на власти провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка вируса.

Комиссия по вопросам здравоохранения провинции Хубэй в своем еженедельном отчете сообщила, что за прошедшие сутки официально подтверждены 1347 новых случаев инфицирования.

— Это означает, что в целом по стране насчитывается более 11 000 (заразившихся), исходя из цифр, ранее выпущенных центральным правительством, — сообщает телеканал.

Еще более 140 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в других странах мира, в частности в США, Великобритании и России.

Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, правительство США объявило китайский коронавирус нового типа чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и запретит въезд в Штаты иностранцам, путешествующим из Китая.