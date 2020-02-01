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В результате обстрела боевиков у Новотошковского погибла военный медик.
Об этом сообщили в штабе ООС в социальной сети Facebook.
«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 1 февраля, в результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций украинских защитников вблизи Новотошковского погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил», - говорится в сообщении.
Женщина попала под вражеский обстрел во время доставки медикаментов на позицию. Она получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
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В результате обстрела боевиков у Новотошковского погибла военный медик.
Об этом сообщили в штабе ООС в социальной сети Facebook.
«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 1 февраля, в результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций украинских защитников вблизи Новотошковского погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил», - говорится в сообщении.
Женщина попала под вражеский обстрел во время доставки медикаментов на позицию. Она получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов