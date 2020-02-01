В результате обстрела боевиков у Новотошковского погибла военный медик.

Об этом сообщили в штабе ООС в социальной сети Facebook.

«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 1 февраля, в результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций украинских защитников вблизи Новотошковского погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил», - говорится в сообщении.

Женщина попала под вражеский обстрел во время доставки медикаментов на позицию. Она получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.