Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи Красногоровки, Марьинки, Васильевки, рядом с Песками, в районе Невельского, Луганского, Орехово, рядом с Новотошковским, вблизи населенного пункта Хутор Вольный, в районе Катериновки.

Напомним, в результате обстрела боевиков у Новотошковского погибла военный медик.