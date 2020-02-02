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В зоне боевых действий на Донбассе 1 февраля боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военный получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Обстрелы велись вблизи Красногоровки, Марьинки, Васильевки, рядом с Песками, в районе Невельского, Луганского, Орехово, рядом с Новотошковским, вблизи населенного пункта Хутор Вольный, в районе Катериновки.
Напомним, в результате обстрела боевиков у Новотошковского погибла военный медик.
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В зоне боевых действий на Донбассе 1 февраля боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военный получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Обстрелы велись вблизи Красногоровки, Марьинки, Васильевки, рядом с Песками, в районе Невельского, Луганского, Орехово, рядом с Новотошковским, вблизи населенного пункта Хутор Вольный, в районе Катериновки.
Напомним, в результате обстрела боевиков у Новотошковского погибла военный медик.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов