Об этом сообщает Громадське.

По ее словам, Москва сослалась на «недостаток ресурсов» в своих аэропортах. Она также добавила, что Минобороны и МИД ФРГ намерен в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа.

Самолет Airbus A310 вылетел из Уханя во Франкфурт-на-Майне утром 1 февраля. По словам руководительницы Минобороны ФРГ, Россия разрешила пролет над своей территорией и обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для дозаправки и смены экипажа.

После оповещения об отказе в посадке самолет направился в Хельсинки, откуда после дозаправки вылетел во Франкфурт-на-Майне.

Напомним, число умерших от коронавируса в Китае увеличилось до 304 человек.