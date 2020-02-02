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В России отказали в посадке немецкому самолету с более 120 гражданами Германии и других стран, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает Громадське.
По ее словам, Москва сослалась на «недостаток ресурсов» в своих аэропортах. Она также добавила, что Минобороны и МИД ФРГ намерен в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа.
Самолет Airbus A310 вылетел из Уханя во Франкфурт-на-Майне утром 1 февраля. По словам руководительницы Минобороны ФРГ, Россия разрешила пролет над своей территорией и обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для дозаправки и смены экипажа.
После оповещения об отказе в посадке самолет направился в Хельсинки, откуда после дозаправки вылетел во Франкфурт-на-Майне.
Напомним, число умерших от коронавируса в Китае увеличилось до 304 человек.
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В России отказали в посадке немецкому самолету с более 120 гражданами Германии и других стран, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает Громадське.
По ее словам, Москва сослалась на «недостаток ресурсов» в своих аэропортах. Она также добавила, что Минобороны и МИД ФРГ намерен в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа.
Самолет Airbus A310 вылетел из Уханя во Франкфурт-на-Майне утром 1 февраля. По словам руководительницы Минобороны ФРГ, Россия разрешила пролет над своей территорией и обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для дозаправки и смены экипажа.
После оповещения об отказе в посадке самолет направился в Хельсинки, откуда после дозаправки вылетел во Франкфурт-на-Майне.
Напомним, число умерших от коронавируса в Китае увеличилось до 304 человек.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов