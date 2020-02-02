По информации Deutsche Welle, на время проведения операции эвакуировали около 3500 венецианцев, а также остановили движение транспорта в районе, где нашли бомбу.

Накануне власти Венеции предупреждали местных жителей и туристов о мерах безопасности во время проведения операции, запустив хештег #BombaDay.

Около 12:30 по местному времени власть Венеции сообщила, что первая фаза операции – изъятие бомбы – прошла успешно. Сейчас саперы отвозят ее в открытое море, где планируют в ближайшее время сдетонировать.

Сообщается, что бомбу нашли у промышленного порта в районе Маргера рядом с железнодорожными путями. Когда именно во время Второй мировой войны она была сброшена над Венецией – неизвестно. В 1944 году город подвергся авиабомбардировкам со стороны США.

Напомним, около 600 человек эвакуированы из своих домов во Франкфурте, чтобы специалисты могли обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, которую обнаружили в реке Майн.