В Николаеве в пятницу, 31 января, патрульные устроили погоню за автомобилем «ВАЗ», выпивший водитель которого отказался останавливаться по требованию полицейских.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

Около 18:00 патрульным сообщили, что водитель автомобиля «ВАЗ 2104» на автостоянке одного из гипермаркетов выпил алкоголь и собирается сесть за руль. Отправившись на место происшествия, полицейские связались с заявителем, который сообщил, что мужчина уже уехал и он направляется на собственном авто за ним.

Благодаря неравнодушному гражданину, патрульные обнаружили указанный автомобиль и, включив проблесковые маячки, приказали остановиться, на что водитель только увеличил скорость и начал уезжать.

Неоднократно создавая аварийные ситуации, водитель не останавливался, а только резко тормозил и менял направление движения. Не справившись с управлением, автомобиль занесло на обочину, где его заблокировали служебным авто патрульные. Но и это его не остановило.

Совершив столкновение со служебным автомобилем, водитель продолжил движение. Через некоторое время, у конечной остановки общественного транспорта в микрорайоне Терновка водитель автомобиля «ВАЗ 2104» наехал на дерево. Патрульные блокировали автомобиль и попытались задержать водителя, но он сдал назад и снова столкнулся со служебным авто.

Водителя патрульные задержали с применением наручников. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в установленном законом порядке он отказался в присутствии двух свидетелей.

— На мужчину составили ряд административных материалов, а именно, два протокола по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), протоколы по части 1 статьи 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения), по статье 122-4 (Оставление места совершения ДТП), по статье 122-2 (Невыполнение требования об остановке), по части 4 статьи 122 (Создание аварийной обстановки) и постановление по части 2 статьи 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством), а транспортное средство эвакуировали на штраф-площадку. Поскольку водитель при задержании оказал сопротивление патрульным полицейским, на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас следователи открыли производство по части 2 статьи 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины, – говорится в сообщении.

Напомним, 28 января, в Николаеве пьяная девушка, находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne, на большой скорости сбила пешехода и скрылась с места аварии. Патрульные по горячим следам нашли девушку и ее автомобиль.